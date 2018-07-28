Панков: У Мілевського є дві пропозиції з чемпіонату України

Агент нападника Артема Мілевського Олександр Панков розповів про клуби, які цікавляться його клієнтом.

"Конкретика є. На сьогоднішній день у мене є чотири пропозиції, але поки що вони не влаштовують нас в професійному плані. Ці клуби представляють трошки не ті чемпіонати, на які ми б хотіли орієнтуватися. Ті варіанти, за якими ведуться переговори – вони більш цікаві. Це варіанти європейського напрямку.

Думаю, що найближчим часом ситуація проясниться. Хоча ми особливо нікуди не поспішаємо. Все-таки в січні Мілевському виповниться 34 роки, тому хочеться укласти контракт мінімум на півтора року. Для нас є пріоритетним не максимально фінансова складова, а більше довгостроковість проекту. Не хочеться з головою "пірнати" туди, де немає завдань і цілей. Є бажання потрапити в проект, на зразок Динамо-Брест або Тосно.

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Хочеться знайти команду, яка дасть Мілевському новий імпульс у футболі. Артем хоче грати і у нього ще багато мотивації.

До того ж, є дві пропозиції з чемпіонату України. Природно, мова йде про командаи Прем'єр-ліги. Але Артем вже багато разів говорив, що крім Динамо Київ йому важко себе уявити в іншій українській команді.

Що стосується інших двох пропозицій, то одна з команд близького зарубіжжя грає в єврокубках, друга команда нещодавно виступала на європейській арені. Але, я не можу назвати ці клуби. Це буде некоректно з мого боку.

Можу тільки уточнити, що команда, з якою ми ведемо переговори дуже відома в своїй країні. У позаминулому сезоні вона вигравала чемпіонат. Це клуб з хорошим ім'ям і багатою історією. Вчора ця команда виступала у другому раунді Ліги Европи.

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Цей варіант нам цікавий, проте поки що ми не можемо знайти спільну мову щодо термінів контракту і з фінансових умов. Тому переговори тривають", – розповів Панков Footboom.

Нагадаємо, Динамо Брест та Мілевський розірвали контракт за обопільною згодою.