Фанати Динамо Брест закликали повернути Мілевського в команду

Вболівальники брестського Динамо вивісили банер з вимогою повернути в команду екс-форварда команди Артема Мілевського.

"Міля, Міля! Шпіля, поверни гравців!" – фанати брестського Динамо під час матчу Ліги Європи вивісили банер з щурами, інформує pressball.by.

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Під час матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між брестським Динамо і грецьким Атромітосом (4:3) фанати господарів поля розгорнули банер, який адресувався головному тренеру білоруської команди Олексію Шпілевському із закликом повернути в команду Артема Мілевського і Олексія Гавриловича.

На банері зображені щурі, які покидають брестський корабель.

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Нагадаємо, Динамо Брест та Мілевський розірвали контракт за обопільною згодою.

Відзначимо, агент Мілевського Олександр Панков у коментарі "Футбол 24" зазначив, що причини припинення співпраці лише футбольні.

За словами Панкова, Мілевський не вписується в ігрові схеми нового головного тренера динамівців.

Фото Геннадія Козловського: