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Фанати Динамо Брест закликали повернути Мілевського в команду

12:32 994 Читать на русском
Фанати Динамо Брест закликали повернути Мілевського в команду
Артем Мілевський / фото Динамо Брест

Вболівальники брестського Динамо вивісили банер з вимогою повернути в команду екс-форварда команди Артема Мілевського.

"Міля, Міля! Шпіля, поверни гравців!" – фанати брестського Динамо під час матчу Ліги Європи вивісили банер з щурами, інформує pressball.by.

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Під час матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між брестським Динамо і грецьким Атромітосом (4:3) фанати господарів поля розгорнули банер, який адресувався головному тренеру білоруської команди Олексію Шпілевському із закликом повернути в команду Артема Мілевського і Олексія Гавриловича.

На банері зображені щурі, які покидають брестський корабель.

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Нагадаємо, Динамо Брест та Мілевський розірвали контракт за обопільною згодою.

Відзначимо, агент Мілевського Олександр Панков у коментарі "Футбол 24" зазначив, що причини припинення співпраці лише футбольні.

За словами Панкова, Мілевський не вписується в ігрові схеми нового головного тренера динамівців.

Фото Геннадія Козловського:

Ліга Європи2-й кваліф. раунд, перші матчі

Динамо Брест - Атромітос: Четвер 26 липня 2018

Динамо Брест
Матч завершено
4 : 3
Атромітос
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Теги
Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Динамо Брест Динамо Брест Динамо Брест - Атромітос
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