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Паньків прокоментував свій дебютний виклик у збірну України

16:21 628 Читать на русском
Паньків прокоментував свій дебютний виклик у збірну України
Юрій Паньків / ФК Олександрія

Новачок збірної України Юрій Паньків відреагував на свій дебютний виклик у національну команду.

"Сьогодні вранці мені про виклик у збірну повідомив Володимир Богданович Шаран.

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Тут немає навіть що думати, про це мріє кожен гравець, я в тому числі. Я дуже задоволений і щасливий. Всі плани щодо початку відпустки відходять на другий план. В сімְ’ї теж усі все розуміють, жодних невдоволень. Повністю мене підтримали і побажали успіху.

Ще не думали про те, що співати, але обов’язково це буде, традицій змінювати не можна. Хоча з мене такий співак… Що співати? Не знаю, може, дружина щось підкаже", – сказав Паньків FootBoom.

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Теги
Збірна України Євро-2020 Юрій Паньків Юрій Паньків Олександрія Олександрія Україна Україна
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