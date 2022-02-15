"Резонансна справа, до якої прикута увага суспільства — це смертельна ДТП, скоєна кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

Ярославський був у нетверезому стані за декілька годин до ДТП, – журналіст

Як відомо, наступного дня він вилетів приватним літаком до Лондона.

Через спробу фальсифікації кримінальної справи, ціллю якої було "повісити" смерть невинної людини на одну із сторонніх осіб, я звільнив начальника харківської поліції. Але спроби сфальсифікувати справу продовжуються. Вчора стало відомо, що з переліку речових доказів у морзі зник одяг загиблої людини. Також вчора по цьому факту поліцією негайно проведено 11 невідкладних обшуків. Відкрито кримінальне провадження за статтею приховування доказів. Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне.

Можливо, терміновий виліт пана Ярославського ніяк не пов'язаний з загибеллю людини та не є побоюванням через заяви про можливу агресію з боку Російської Федерації, а є лише відпочинком чи особистою справою. Але повертайтесь якнайшвидше, пане Ярославський. У нас є до вас багато запитань", — заявив Монастирський у відеозвернені.

Нагадаємо, 9 лютого у Харківській області унаслідок ДТП загинула людина. Підозрюється, що наїзд був скоєний кортежем президента Металіста. За інформацією ЗМІ, за кермом міг перебувати сам Ярославський, який у цей вечір начебто був напідпитку. Бізнесмен наступного дня вирушив чартерним рейсом до Лондона.

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