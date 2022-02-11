"Ми неодноразово фіксували олігарха на різних заходах та в аепопорту саме за кермом. В Україні загалом лише декілька великих бізнесменів, які особисто керують машинами: Суркіси, Колесніков, Ярославський. Нещодавно були повідомлення про те, що в Україну завезли один з найдорожчих "кубиків". За інформацією з наших джерел, саме для Ярославського. Саме таке авто і потрапило в ДТП вчора вночі.

Ярославський різко відреагував на інформацію про смертельну ДТП за участю його кортежу

Про те, що Ярославський сьогодні залишав країну раптово, відлітаючи в Лондон, може свідчити той факт, що чартер прилетів із Польщі одразу під виліт бізнесмена і не чекав у аеропорту навіть декілька годин, як це відбувається зазвичай.

Наше джерело повідомляє, що вчора ввечері спілкувались з Ярославським телефоном за декілька годин до ДТП, і він був у нетверезому стані. На фото авто Ярославського після того, як збило на смерть людину", – написав у Facebook журналіст Української правди Михайло Ткач.

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