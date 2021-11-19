Наставник "джалороссі" Жозе Моурінью вивчає суперника своєї команди в 13-му турі чемпіонату Італії.

Колишній наставник Андрія Шевченка в Челсі протистоятиме екс-підопічному у поєдинку Дженоа – Рома, який стане для українця дебютним в Італії на посаді головного тренера.

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Моурінью вже розпочав підготовку до суперника. Жозе переглядає і аналізує матчі "грифонів" і, судячи з фото, вже зібрав достатньо інформації про генуезців. Відповідні світлини 58-річний португалець опублікував в Instagram.

Матч Дженоа – Рома стартує 21 листопада о 21:45 за Києвом. Після 12-ти турів римляни йдуть на 6-й позиції, набравши 19 очок. У генуезців 9 пунктів і 17 місце турнірної таблиці.

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