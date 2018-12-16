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"Паллотта – геть!", – фанати Роми вимагають відставки президента клубу

12:01 131 Читать на русском
"Паллотта – геть!", – фанати Роми вимагають відставки президента клубу
Джеймс Паллотта / LaPresse

Уболівальники італійської Роми закликали подати у відставку президента клубу Джеймса Паллотту.

Ультрас "вовків" розпочали протестну акцію проти боса Роми, повідомляє Football Italia.

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Напередодні на вулицях італійської столиці з'явилися кількадесят банерів із гаслом "Паллотта – геть!". Таким чином фанати Роми відреагували на незадовільні результати команди в нинішньому сезоні (8-ме місце в Серії А) та продаж у попередні міжсезоння провідних гравців – Салаха, Наінгголана, Аліссона.

За прогнозами, в разі поразки від Дженоа в неділю з посади головного тренера звільнять Ейсебіо Ді Франческо. Раніше повідомлялося, що очолити Рому може Хулен Лопетегі, який провалився у мадридському Реалі.

Теги
Італія Рома Рома ультрас футбольні фанати Джеймс Паллотта
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