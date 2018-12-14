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Лопетегі може очолити Рому

13:44 206 Читать на русском
Лопетегі може очолити Рому
Хулен Лопетегі / фото: ФК Реал Мадрид

Колишній наставник Реала Хулен Лопетегі може працевлаштуватись в Італії. Баск є одним із варіантів для столичної Роми.

Рома розглядає Хулена Лопетегі як одного з кандидатів на посаду головного тренера. У Римі не виключають варіанту зміни тренера після останніх невдалих результатів команди. Після 15 турів Серії А Рома посідає лише 8 позицію, набравши 21 очко. Також команда з 2 місця в групі вийшла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, але при цьому в останньому матчі програла чеській Вікторії.

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Лопетегі входить у шорт-лист кандидатів на заміну Ейсебіо Ді Франческо. Також у списку імена Паулу Соузи та Вінченцо Монтелли, запевняє Il Tempo.

Цікаво, що лише влітку Ді Франческо продовжив контракт з Ромою до літа 2020 року.

Нагадаємо, Лопетегі перед самісіньким стартом ЧС-2018 покинув збірну Іспанії та очолив Реал. Втім, вже через кілька місяців спеціаліст через незадовільні результати був звільнений з мадридського клубу.

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Рома Рома Італія Трансфери Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Ейсебіо Ді Франческо Ейсебіо Ді Франческо Трансфери Чемпіонату Італії
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