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"Нас категорично не влаштовує політика керівництва клубу", – ультрас Динамо критикують дії Суркіса

13:04 1575 Читать на русском
"Нас категорично не влаштовує політика керівництва клубу", – ультрас Динамо критикують дії Суркіса
Ультрас Динамо / Facebook

Фанати київського клубу незадоволені заявами та поведінкою керівництва, яке закликало підтримати Шахтар.

"Нас категорично не влаштовує політика керівництва клубу, яке замість реклами матчу Динамо і роботи з вболівальниками закликає приходити на матч нашого принципового суперника і вболівати за нього", – заявили ультрас Динамо WBC на своїй сторінці у Facebook.

"Шахтар та його власник мають пам'ятати, що їм тут не раді": ультрас Динамо виступили проти матчів Шахтаря в Києві

Нагадаємо, що Ігор Суркіс дозволив УЄФА провести домашній матч Шахтаря проти Ліона на НСК Олімпійський, а потім закликав вболівальників прийти на стадіон і підтримати донецьку команду. У підсумку гру Шахтаря відвідали втричі більше глядачів, ніж поєдинок Динамо в Лізі Європи днем пізніше.

Фани Динамо на матчі принципового суперника вивісили банер "Шахтар, вам тут не раді", а під час своєї зустрічі з Яблонцем звернулися до керівництва клубу словами "Пустивши ворога до хати, готуйся все йому віддати".

Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 1
Яблонец
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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Динамо - Яблонец футбольні фанати
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