"Нас категорично не влаштовує політика керівництва клубу", – ультрас Динамо критикують дії Суркіса

Фанати київського клубу незадоволені заявами та поведінкою керівництва, яке закликало підтримати Шахтар.

"Нас категорично не влаштовує політика керівництва клубу, яке замість реклами матчу Динамо і роботи з вболівальниками закликає приходити на матч нашого принципового суперника і вболівати за нього", – заявили ультрас Динамо WBC на своїй сторінці у Facebook.

"Шахтар та його власник мають пам'ятати, що їм тут не раді": ультрас Динамо виступили проти матчів Шахтаря в Києві

Нагадаємо, що Ігор Суркіс дозволив УЄФА провести домашній матч Шахтаря проти Ліона на НСК Олімпійський, а потім закликав вболівальників прийти на стадіон і підтримати донецьку команду. У підсумку гру Шахтаря відвідали втричі більше глядачів, ніж поєдинок Динамо в Лізі Європи днем пізніше.

Фани Динамо на матчі принципового суперника вивісили банер "Шахтар, вам тут не раді", а під час своєї зустрічі з Яблонцем звернулися до керівництва клубу словами "Пустивши ворога до хати, готуйся все йому віддати".