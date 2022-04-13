Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, як змінилось його ставлення до росіян після нападу на Україну.

"Я етнічний росіянин: у мене по маминій та татовій лінії – всі росіяни. Але після всіх подій, що сталися, я на росіян дивитися взагалі не можу. У мене багато було знайомих у Росії, були певні контакти, ми телефонували одне одному.

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Після 24 лютого взагалі ні з ким на контакт не виходжу. Жодних контактів та комунікацій немає. І, я думаю, навряд чи вже будуть. Це вже багато про що говорить, якщо я етнічний росіянин, і просто не переварюю їх.

Не можу навіть у голові в себе вкласти, як можливо те, що вони роблять. Це величезне лихо, яке вони принесли в нашу країну, і за яке вони будуть розплачуватися все своє життя.

Різні погані слова на їхню адресу йдуть. Я думаю, таких серйозних лайливих слів ще не придумали, щоб їх зачепити і визначити те, що вони роблять, їхній рівень. Я думаю, до того моменту, поки Путін потрапить на лаву підсудних до Гааги, вже вигадають такі слова", – сказав Палкін у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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