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Палкін вірить, що Мораєс допоможе Шахтарю здобути нові трофеї

13:29 580 Читать на русском
Палкін вірить, що Мораєс допоможе Шахтарю здобути нові трофеї
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін прокоментував продовження контракту з головним бомбардиром "гірників" Жуніором Мораєсом.

"Жуніор два сезони поспіль є найкращим бомбардиром УПЛ. За підсумками 2019 року він увійшов до символічної збірної гравців українського чемпіонату.

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Гольове чуття, командна робота й зарядженість на боротьбу вирізняють футболіста і роблять одним з найкращих нападників України. Мораєс великий професіонал, і я впевнений – протягом наступних двох років він допоможе нам здобути нові титули та трофеї", – цитує функціонера офіційний сайт клубу.

У неділю вранці стало відомо, що Жуніор Мораєс продовжив контракт із Шахтарем до кінця 2021 року. Форвард наразі є найкращим снайпером українського Прем'єр-ліги. У його активі 15 м'ячів у 16-ти проведених матчах.

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blog_ava
Мораєс продовжив контракт із Шахтарем
11:01
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Теги
Шахтар Шахтар Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Сергій Палкін
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