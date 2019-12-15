Палкін вірить, що Мораєс допоможе Шахтарю здобути нові трофеї

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін прокоментував продовження контракту з головним бомбардиром "гірників" Жуніором Мораєсом.

"Жуніор два сезони поспіль є найкращим бомбардиром УПЛ. За підсумками 2019 року він увійшов до символічної збірної гравців українського чемпіонату.

Шахтар може достроково повернути Зубкова з Ференцвароша заради трансферу в Серію А

Гольове чуття, командна робота й зарядженість на боротьбу вирізняють футболіста і роблять одним з найкращих нападників України. Мораєс великий професіонал, і я впевнений – протягом наступних двох років він допоможе нам здобути нові титули та трофеї", – цитує функціонера офіційний сайт клубу.

У неділю вранці стало відомо, що Жуніор Мораєс продовжив контракт із Шахтарем до кінця 2021 року. Форвард наразі є найкращим снайпером українського Прем'єр-ліги. У його активі 15 м'ячів у 16-ти проведених матчах.

Зоря – Шахтар: Каштру непереможний попри скандали і гол динамівця, Скрипник заслужив більшого, а VAR під питанням