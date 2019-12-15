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Мораєс продовжив контракт із Шахтарем

11:01 2072 Читать на русском
Мораєс продовжив контракт із Шахтарем
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Донецький Шахтар продовжив співпрацю з форвардом збірної України Жуніором Мораєсом.

32-річний нападник залишиться у Шахтарі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Мораєс поставив підпис під новою угодою із "гірниками". Тепер бразильський українець може залишитися у таборі донеччан до кінця 2021 року. Найкращий снайпер УПЛ у нинішньому сезоні (15 голів) виступає за Шахтар із літа 2018-го, коли зі скандалом пішов із київського Динамо.

За цей час Жуніор Мораєс провів 63 матчі в усіх турнірах, у яких забив 43 м'ячі. Також він прийняв українське громадянство цьогоріч і вже зіграв 5 поєдинків за збірну України.

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