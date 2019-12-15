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Шахтар може достроково повернути Зубкова з Ференцвароша заради трансферу в Серію А

13:01 301 Читать на русском
Шахтар може достроково повернути Зубкова з Ференцвароша заради трансферу в Серію А
Олександр Зубков / Getty Images

Вінгер угорського Ференцвароша Олександр Зубков, права на якого належать донецькому Шахтарю, може продовжити кар'єру в італійському чемпіонаті.

Відразу 4 представники Серії А проявляють інтерес до українця, повідомляє Calciomercato.

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За інформацією видання, Шахтар розглядає варіант із достроковим поверненням Зубкова з оренди після вильоту Ференцвароша з Ліги Європи. "Фраді" під керівництвом Сергія Реброва до останнього претендували на вихід у плей-офф, але не змогли переграти Лудогорець в останньому турі групового етапу. Це може зіграти на руку Фіорентині, Болоньї, Дженоа та Сампдорії, які цікавляться українським вінгером.

Сам Олександр Зубков нібито хоче переїхати до італійського чемпіонату в січні, щоб підвищити власні шанси на потрапляння до заявки збірної України на Євро-2020. У нинішньому сезоні в його активі 26 матчів у всіх турнірах, у яких 23-річний українець забив 5 голів і віддав 7 результативних передач.

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