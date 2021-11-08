Півзахисник Шахтаря Дентінью повідомив, що більше не виступатиме у складі донецького клубу.

"Це правда, мій період у Шахтарі добіг кінця. Сьогодні я зіграв свою останню гру у футболці донецького клубу", – поділився Дентінью у коментарі Footboom після поєдинку з Колосом. У своєму Instagram хавбек виклав світлину футболки Шахтаря, написавши нижче "останній танок".

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Нагадаємо, бразильця пов'язували чутками щодо повернення в Корінтіанс. Гравець виклав спільну світлину з Вілліаном, який влітку повернувся на батьківщину.

До слова, Дентінью виступав за Шахтар з 2011 року. Загалом, хавбек відіграв за "гірників" 197 поєдинків, у яких забив 19 голів та віддав 10 асистів.

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