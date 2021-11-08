Бразилець завершив співпрацю з "гірниками", повідомляє офіційний сайт клубу.

Дентінью підтвердив, що покидає Шахтар – матч з Колосом став останнім у складі "гірників"

Дентінью перебрався в Шахтар у 2011 році з Корінтіанса за 7,5 млн євро. З того часу він здобув у складі донеччан 6 чемпіонських титулів, 5 Кубків України та 5 Суперкубків країни. Два сезони легіонер відіграв за Бешикташ на правах оренди.

Загалом за Шахтар Дентінью провів 197 матчів у всіх турнірах, у яких забив 29 м'ячів і оформив 16 асистів. Результативність бразильця дозволила ввійти в топ-50 бомбардирів "гірників" усіх часів.

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