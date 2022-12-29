"Ми вели перемовини з МЛС, були певні домовленості. Однак почали ми "плисти" за датами – пішла розбіжність.

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Розуміли, що поїхавши до США, ми максимум проведемо там 2 гри. А суто економічно виходило, що ми будемо у збитках. Ми ж хотіли туди їхати, аби зароблені гроші віддати на армію, біженцям, для народу України.

А що нам давати, якщо ми ще й виявимось боржниками? Порахували й зрозуміли, що економічно ми не вписуємось у бюджет. Якби було більше ігор, ми б поїхали. Нам потрібно було щонайменше 4 матчі, й тоді ми б однозначно їхали. А так, не склалося. Готуватимемось у Туреччині", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, планувалось, що "гірники" проведуть декілька матчів з американськими командами у січні 2023 року. Серед спаринг-партнерів називали Інтер Маямі, Даллас та ДС Юнайтед.

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