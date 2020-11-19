Генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін може повернутися до звичного життя.

Палкін ще 6 листопада повідомив про отримання позитивного тесту на коронавірус. Період самоізоляції одного із керівників Шахтаря вже завершився, оскільки він вилікувався від COVID-19.

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"Все нормально, я вже отримав негативний тест", – повідомив Палкін у коментарі Футбол 24.

Нагадаємо, Шахтар у жовтні вже пережив спалах COVID-19 серед гравців команди. Після 9 зіграних турів "гірники" посідають другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ, на одне очко відстаючи від Динамо.

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