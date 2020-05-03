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Палкін озвучив плани Шахтаря щодо Коваленка – його сватають до Європи

3 травня 22:58 3581 Читать на русском
Палкін озвучив плани Шахтаря щодо Коваленка – його сватають до Європи
Віктор Коваленко / ФК Шахтар

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів про плани клубу щодо подальшої співпраці з півзахисником Віктором Коваленком.

"Ведемо перемовини з Коваленком щодо продовження контракту.

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Призначена зустріч на наступний тиждень щодо укладення нової угоди. Маємо сподівання, що все закінчиться добре", – заявив функціонер в інтерв'ю програмі Великий футбол.

Відзначимо, що попри будь-який результат переговорів Шахтар не втратить Коваленка безкоштовно, оскільки українець має чинний до літа 2021-го контракт із "гірниками".

У нинішньому сезоні Віктор Коваленко провів 21 матч у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Хавбек є вихованцем донеччан і перебуває у структурі клубу з 12-річного віку.

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Головне Шахтар Шахтар Віктор Коваленко Віктор Коваленко Сергій Палкін
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