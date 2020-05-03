toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Палкин озвучил планы Шахтера относительно Коваленко – его сватают в Европу

22:58 22 Читати українською
Палкин озвучил планы Шахтера относительно Коваленко – его сватают в Европу
Виктор Коваленко / ФК Шахтер

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин рассказал о планах клуба относительно дальнейшего сотрудничества с полузащитником Виктором Коваленко.

"Ведем переговоры с Коваленко о продлении контракта.

Коваленко отказался от предложения Шахтера и хочет в Европу – украинец имеет варианты в Италии и АПЛ

Назначена встреча на следующей неделе для заключения нового соглашения. Есть надежда, что все закончится хорошо", – заявил функционер в интервью программе Великий футбол.

Отметим, что несмотря на любой результат переговоров Шахтер не потеряет Коваленко бесплатно, поскольку украинец имеет действующий до лета 2021-го контракт с "горняками".

В нынешнем сезоне Виктор Коваленко провел 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Хавбек является воспитанником донетчан и находится в структуре клуба с 12-летнего возраста.

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ

blog_ava
"Лучше бы брал пример с Шевченко и Реброва": российский футболист уничтожил Алиева за его высказывания
07:30
710
Теги
Виктор Коваленко Виктор Коваленко Шахтер Шахтер Сергей Палкин
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
46
мин
Торино
23:55
Верона
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук