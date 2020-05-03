Палкин озвучил планы Шахтера относительно Коваленко – его сватают в Европу

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин рассказал о планах клуба относительно дальнейшего сотрудничества с полузащитником Виктором Коваленко.

"Ведем переговоры с Коваленко о продлении контракта.

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Назначена встреча на следующей неделе для заключения нового соглашения. Есть надежда, что все закончится хорошо", – заявил функционер в интервью программе Великий футбол.

Отметим, что несмотря на любой результат переговоров Шахтер не потеряет Коваленко бесплатно, поскольку украинец имеет действующий до лета 2021-го контракт с "горняками".

В нынешнем сезоне Виктор Коваленко провел 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Хавбек является воспитанником донетчан и находится в структуре клуба с 12-летнего возраста.

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