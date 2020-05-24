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Палкін оцінив перспективи Руха в УПЛ після поразки від Шахтаря

16:58 659 Читать на русском
Палкін оцінив перспективи Руха в УПЛ після поразки від Шахтаря
Сергій Палкін / Фото з відкритих джерел

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін прокоментував перемогу своєї команди над львівським Рухом (4:1).

Товариські матчі
Шахтар
4
4 : 1
1
Рух
11:00 24:05:2020
завершено
 

"Рух по праву посідає першу сходинку у Першій лізі. І по праву, впевнений і сподіваюся, вони потраплять в УПЛ. Думаю, вони будуть дуже серйозним конкурентом будь-якому клубу Вищої ліги.

Шахтар – Рух – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Щодо враження від першого матчу за два місяці – як ковток свіжого повітря. Бачив, вболівальники у лісі стояли за деревами і дивилися матч. Думаю, всі ми вже засиділися, зачекалися. Цей матч – початок продовження чемпіонату, плавний вхід в сезон", – сказав Палкін у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, у товариському матчі "помаранчево-чорні" впевнено здолали лідера Першої ліги – Рух – з рахунком 4:1. Раніше львів'яни у ще одному спарингу розписали бойову нічию з київським Динамо.

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Шахтар – Рух: онлайн-трансляція спарингу
10:14
4973
Теги
Шахтар Шахтар Товариські матчі Рух Рух Шахтар - Рух Сергій Палкін
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