Шахтар – Рух – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Шахтар переміг Рух у товариському спарингу. Дивіться відео голів та головних моментів матчу Шахтар – Рух.

Матч розпочався з обміну голами. Спочатку Додо підправив м'яч у власні ворота після потужного прострілу Брікнера зі штрафного. Шахтар відповів миттєво – Соломон вдало зіграв на добиванні. Команда Каштру захопила контроль, але до небезпечних моментів доходило не так часто.

Шахтар розгромив Рух у контрольному матчі з феєричним стартом

Другий тайм був результативнішим, щоправда, забивала одна команда. Марлос чітко реалізував пенальті за фол проти Вакули, а Коноплянка з кількох сантиметрів закотив м'яч у сітку воріт Бандури. Не обійшлося без розгрому – Мораєс вискочив на побачення з кіпером і оформив остаточні 4:1.