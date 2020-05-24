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ШАХТАР - РУХ УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Рух – 4:1 – відео голів та огляд матчу

15:05 287 Читать на русском
Шахтар – Рух – 4:1 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Рух – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Шахтар переміг Рух у товариському спарингу. Дивіться відео голів та головних моментів матчу Шахтар – Рух.

Товариські матчі
Шахтар
4
4 : 1
1
Рух
11:00 24:05:2020
завершено
 

Матч розпочався з обміну голами. Спочатку Додо підправив м'яч у власні ворота після потужного прострілу Брікнера зі штрафного. Шахтар відповів миттєво – Соломон вдало зіграв на добиванні. Команда Каштру захопила контроль, але до небезпечних моментів доходило не так часто.

Шахтар розгромив Рух у контрольному матчі з феєричним стартом

Другий тайм був результативнішим, щоправда, забивала одна команда. Марлос чітко реалізував пенальті за фол проти Вакули, а Коноплянка з кількох сантиметрів закотив м'яч у сітку воріт Бандури. Не обійшлося без розгрому – Мораєс вискочив на побачення з кіпером і оформив остаточні 4:1.

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Теги
Шахтар Шахтар Товариські матчі Рух Рух Шахтар - Рух Відеоновини
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