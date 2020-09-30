"Я вважаю, що у нас такий час, коли в команді відбувається свого роду перезавантаження. У нашій ситуації чим більше ми будемо залучати молодих футболістів, тим краще. Тим швидше пройде перехідний період, на якому ми сьогодні знаходимося.

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Тете, Фернандо, Маркос Антоніо, Коваленко, Корнієнко – за цими хлопцями майбутнє. За шанси вони віддячать нас своїм рівнем гри, який будуть демонструвати.

Корнієнко виправдовує очікування і показує справді дуже хорошу гру. Більше того, він сміливий у всіх діях, видно, що він достатньо сильний психологічно. Думаю, в нашій команді на нього чекає велике майбутнє.

Тренерський штаб першої команди також дуже стежить за еволюцією Богдана В'юнника. Думаю, найближчим часом ми однозначно запросимо його у першу команду. На сьогодні у нього потенціал топ-нападника", – цитує Палкіна офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, після чотирьох турів Шахтар у турнірній таблиці УПЛ посідає третю сходинку, набравши 8 очок.

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