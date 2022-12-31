"Кому віддаю перевагу у боротьбі за УПЛ? Складне питання ... Знаю тільки, що володар титулу визначиться в одному з останніх турів. Тому дуже багато залежатиме від того, як Динамо та Шахтар попрацюють найближчим часом на трансферному ринку. Бо як підтвердили їхні виступи в Лізі чемпіонів, вони не безгрішні, чим і скористалися конкуренти.

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Чи можна назвати виступ наших команд в ЛЧ провальним? Відповім ствердно, виступили дуже погано, хоча я був певен, що "гірники" зачепляться за Лігу Європи, але реалії такі, що всі наші команди виявились статистами на цьому святі футболу", – цитує Маркевича Meta Ratings.

Нагадаємо, обидва українські гранди фінішували останніми у своїх групах ЛЧ, попрощавшись з єврокубками у нинішньому сезоні.

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