ФІФА не захотіла показувати злочини Росії в Україні – ще один акт підлабузництва міжнародної федерації
Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов звернув увагу на небажання ФІФА різко засудити злочинні дії Росії.
"Так сьогодні мало виглядати відеозвернення президента УАФ Андрія Павелка до конгресу ФІФА. Але ФІФА не дозволила демонструвати на екрані кадри війни в Україні, в підсумку з відеоролику видалили відео злочинів россійскої армії, залишивши лише пряму мову очільника УАФ.
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По-друге, саме сьогодні конгрес ФІФА затвердив россійску мову, як одну з шести офіційних мов ФІФА. І останнє. Конгрес не включив в порядок денний питання про відстороненя Росії від змагань під егідою ФІФА. Це все, що потрібно знати про партнерство та солідарність ФІФА в момент найтяжчого випробування для України", – написав Денисов у соцмережах.
Нагадаємо, наразі ФІФА обмежилась лише тимчасовим відстороненням російських клубів і збірних від змагань під свою егідою.
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