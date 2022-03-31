"Так сьогодні мало виглядати відеозвернення президента УАФ Андрія Павелка до конгресу ФІФА. Але ФІФА не дозволила демонструвати на екрані кадри війни в Україні, в підсумку з відеоролику видалили відео злочинів россійскої армії, залишивши лише пряму мову очільника УАФ.

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По-друге, саме сьогодні конгрес ФІФА затвердив россійску мову, як одну з шести офіційних мов ФІФА. І останнє. Конгрес не включив в порядок денний питання про відстороненя Росії від змагань під егідою ФІФА. Це все, що потрібно знати про партнерство та солідарність ФІФА в момент найтяжчого випробування для України", – написав Денисов у соцмережах.

Нагадаємо, наразі ФІФА обмежилась лише тимчасовим відстороненням російських клубів і збірних від змагань під свою егідою.

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