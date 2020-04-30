"Озвучили тему з двома додатковими замінами": Протасов – про зменшення ризику травм гравців

Перший віце-президент УАФ Олег Протасов розповів про підготовку до відновлення сезону.

"Озвучили тему, що може бути до мінімуму скорочена серпнева перерва. Це за графіком, який запропонували на зустрічі. У футболістів практично не буде відпустки. Думаю, команди зрозуміють і підтримають цей графік.

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Потрібно буде побудувати підготовку команд так, щоб мінімізувати отримання травм, витримати велику кількість матчів. Озвучили тему з двома додатковими замінами. Але вона дуже тонка. Треба продумати, як здійснювати ці заміни. Це реально, треба буде узгоджувати з УЄФА. Клуби поки задумалися. Повернемося до обговорення", – сказав Протасов у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, змагання в УПЛ зупинені після 23 турів. Лідирує Шахтар, який випереджає Зорю та Динамо на 13 пунктів. Нещодавно Андрій Павелко заявив, що сподівається на успішне догравання змагань.

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