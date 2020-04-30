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"Озвучили тему с двумя дополнительными заменами": Протасов – об уменьшении риска травм игроков

09:52 19 Читати українською
"Озвучили тему с двумя дополнительными заменами": Протасов – об уменьшении риска травм игроков
Олег Протасов / Фото из открытых источников

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал о подготовке к возобновлению сезона.

"Озвучили тему, что может быть до минимума сокращен августовский перерыв. Это по графику, который предложили на встрече. У футболистов практически не будет отпуска. Думаю, команды поймут и поддержат этот график.

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Нужно будет построить подготовку команд так, чтобы минимизировать получение травм, выдержать большое количество матчей. Озвучили тему с двумя дополнительными заменами. Но она очень тонкая. Надо продумать, как осуществлять эти замены. Это реально, надо будет согласовывать с УЕФА. Клубы пока задумались. Вернемся к обсуждению", – сказал Протасов в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, соревнования в УПЛ остановлены после 23 туров. Лидирует Шахтер, который опережает Зарю и Динамо на 13 пунктов. Недавно Андрей Павелко заявил, что надеется на успешное доигрывание соревнований.

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Олег Протасов коронавирус УАФ
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