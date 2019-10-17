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Озіл зібрався сповна відпрацювати свій контракт із Арсеналом

16:37 200 Читать на русском
Озіл зібрався сповна відпрацювати свій контракт із Арсеналом
Месут Озіл / ФК Арсенал

Півзахисник лондонського Арсенала Месут Озіл, попри чутки про свій близький відхід із команди, не збирається покидати Емірейтс.

"У мене контракт до літа 2021 року. І до тих пір я залишусь у клубі. Я дуже обережно про це думав, коли підписував контракт, і сказав, що це одне з найважливіших рішень у моїй професіональній кар'єрі.

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На рік чи два я залишатися не хотів, натомість прагнув присвятити своє майбутнє Арсеналу, клуб хотів того ж. Можна переживати складні часи, як зараз, але причин тікати геть немає. Я залишуся у клубі як мінімум до літа 2021-го", – заявив атакувальний хавбек у коментарі The Athletic.

У нинішньому сезоні Месут Озіл випав із обойми основних гравців Арсенала та провів лише 140 хвилин на полі. В останніх трьох поєдинках лондонців 30-річний німець навіть не потрапляв до заявки. За умовами контракту, 30-річний півзахисник заробляє 350 тисяч фунтів на тиждень.

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Теги
Месут Озіл Месут Озіл Арсенал Арсенал Англія
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