Озіл зібрався сповна відпрацювати свій контракт із Арсеналом

Півзахисник лондонського Арсенала Месут Озіл, попри чутки про свій близький відхід із команди, не збирається покидати Емірейтс.

"У мене контракт до літа 2021 року. І до тих пір я залишусь у клубі. Я дуже обережно про це думав, коли підписував контракт, і сказав, що це одне з найважливіших рішень у моїй професіональній кар'єрі.

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На рік чи два я залишатися не хотів, натомість прагнув присвятити своє майбутнє Арсеналу, клуб хотів того ж. Можна переживати складні часи, як зараз, але причин тікати геть немає. Я залишуся у клубі як мінімум до літа 2021-го", – заявив атакувальний хавбек у коментарі The Athletic.

У нинішньому сезоні Месут Озіл випав із обойми основних гравців Арсенала та провів лише 140 хвилин на полі. В останніх трьох поєдинках лондонців 30-річний німець навіть не потрапляв до заявки. За умовами контракту, 30-річний півзахисник заробляє 350 тисяч фунтів на тиждень.

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