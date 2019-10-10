Озіл зацікавив Фенербахче, – ЗМІ

Півзахисник лондонського Арсенала Месут Озіл може покинути Емірейтс у зимове трансферне вікно.

Німець турецького походження має шанс пограти на батьківщині предків, повідомляє Takvim.

Мілан націлився на Озіла – Арсенал хоче позбутися хавбека

У підписанні Озіла зацікавлений стамбульський Фенербахче. Наразі розглядається варіант із орендою хавбека на другу половину сезону 2019/20. Раніше була інформація, що Озіл піде в оренду взимку, а "каноніри" задля цього навіть платитимуть частину його зарплати.

У нинішньому сезоні Месут Озіл випав із обойми основних гравців Арсенала та провів лише 140 хвилин на полі. В останніх трьох поєдинках лондонців 30-річний німець навіть не потрапляв до заявки.

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