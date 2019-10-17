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Озил собрался сполна отработать свой контракт с Арсеналом

16:37 18 Читати українською
Озил собрался сполна отработать свой контракт с Арсеналом
Месут Озил / ФК Арсенал

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил, несмотря на слухи о своем близком уходе из команды, не собирается покидать Эмирейтс.

"У меня контракт до лета 2021 года. И до тех пор я останусь в клубе. Я очень осторожно об этом думал, когда подписывал контракт, и сказал, что это одно из важнейших решений в моей профессиональной карьере.

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На год либо два я оставаться не хотел, зато стремился посвятить свое будущее Арсеналу, клуб хотел того же. Можно переживать сложные времена, как сейчас, но причин бежать прочь нет. Я останусь в клубе как минимум до лета 2021-го", – заявил атакующий хавбек в комментарии The Athletic.

В нынешнем сезоне Месут Озил выпал из обоймы основных игроков Арсенала и провел всего 140 минут на поле. В последних трех поединках лондонцев 30-летний немец даже не попадал в заявку. По условиям контракта, 30-летний полузащитник зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю.

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Месут Озил Месут Озил Арсенал Арсенал Англия
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