Озіл за весільні гроші оплатив 219 операцій хворим дітям

Хавбек Арсенала Месут Озіл отримує багато критики за свою гру, але за інші вчинки німцю можна просто поаплодувати.

"219 операцій вже зроблені, але попереду ще багато роботи. Як ми з Аміне оголосили перед весіллям, все подаровані нам гроші підуть на 1000 операцій для дітей з незаможних родин по всьому світу. Дякую кожному запрошеному на весілля гостю, фанату і фоловеру, які внесли вклад в цей проект.

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І окреме спасибі всім медичним працівникам, які залучені в процес. Це лише початок! У 2020 році ми разом допоможемо сотням інших дітей", – написав Озіл в instagram.

Нагадаємо, Месут одружився з Аміне Гюльше 7 червня, весілля відбулось в Стамбулі.

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