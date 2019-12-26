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Озіл за весільні гроші оплатив 219 операцій хворим дітям

07:30 867 Читать на русском
Озіл за весільні гроші оплатив 219 операцій хворим дітям
Месут Озіл / Фото Football.London

Хавбек Арсенала Месут Озіл отримує багато критики за свою гру, але за інші вчинки німцю можна просто поаплодувати.

"219 операцій вже зроблені, але попереду ще багато роботи. Як ми з Аміне оголосили перед весіллям, все подаровані нам гроші підуть на 1000 операцій для дітей з незаможних родин по всьому світу. Дякую кожному запрошеному на весілля гостю, фанату і фоловеру, які внесли вклад в цей проект.

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І окреме спасибі всім медичним працівникам, які залучені в процес. Це лише початок! У 2020 році ми разом допоможемо сотням інших дітей", – написав Озіл в instagram.

Нагадаємо, Месут одружився з Аміне Гюльше 7 червня, весілля відбулось в Стамбулі.

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219 operations are already done, but there’s still many more to come going forward! As my wife @gulseamine and I announced before our wedding in June 2019, we're covering the costs of another 1,000 life-changing surgeries for children in need around the world. A big thank you goes out to @big.shoe11 for the amazing co-operation over the last couple of years. Thank you to every single wedding guest, fan and follower who has donated towards this project, and a special thank you to all the amazing international medical teams that are involved. This is just the start! Let’s look forward to 2020, and help hundreds of other children in need all together. #M1Ö

Допис, поширений Mesut Özil (@m10_official)

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Англія Месут Озіл Месут Озіл Арсенал Арсенал
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