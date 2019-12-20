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Арсенал готовий відпустити Озіла в оренду – зірковий хавбек близький до переїзду в Туреччину

18:44 164 Читать на русском
Арсенал готовий відпустити Озіла в оренду – зірковий хавбек близький до переїзду в Туреччину
Месут Озіл / TalkSport

Атакувальний півзахисник Арсенала Месут Озіл близький до переходу в турецький Ференбахче.

Спортивний директор клубу зі Стамбула Даміан Комоллі вирушив у Лондон, щоб узгодити останні деталі переходу, інформує The Sun з посиланням на Fotomac. Йдеться про оренду Озіла до кінця поточного сезону.

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Нагадаємо, нещодавно Озіл зробив резонансну заяву: німецький футболіст турецького походження звинуватив владу Китаю в гоніннях за мусульманами, які живуть на території країни. Це викликало негативну реакцію в Піднебесній: в країні скасували трансляцію матчу Арсенала проти Манчестер Сіті.

До слова, в поточному сезоні 31-річний футболіст зіграв 8 матчів в АПЛ і відзначився 1 результативною передачею.

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