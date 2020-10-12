Півзахисник лондонського Арсеналу Месут Озіл отримав від свого клубу чималу суму, передбачену умовами контракту.

Озіл бажає покинути Арсенал – німець готовий розпрощатись з величезною сумою

Наприкінці вересня "каноніри" виплатили 31-річному футболістові бонус за лояльність, який склав понад 8,8 млн євро, повідомляє видання The Athletic. Даний пункт в угоді міг стати однією з причин, чому Месут відмовився покидати команду в літнє трансферне вікно.

Нагадаємо, Озіл не потрапив в заявку Арсенала на Лігу Європи, а на поле не виходить з березня цього року, хоча жодних поважних причин для цього немає. Німець залишається одним з найбільш високооплачуваних гравців команди з космічними 380 тисячами фунтів на тиждень.

Месут виступає за Арсенал з 2013 року – з "канонірами" він по чотири рази завойовував Кубок і Суперкубок Англії.

"Демарш" Мессі, бомби Челсі, зміни в Барселоні не на користь Зінченка, Реал дивує – головне про трансфери літа 2020