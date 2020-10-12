Озіл отримав від Арсенала майже 9 млн євро бонусів за лояльність
Німецький легіонер лондонського клубу Месут Озіл продовжує спустошувати клубний гаманець сидячи на лавці.
Півзахисник лондонського Арсеналу Месут Озіл отримав від свого клубу чималу суму, передбачену умовами контракту.
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Наприкінці вересня "каноніри" виплатили 31-річному футболістові бонус за лояльність, який склав понад 8,8 млн євро, повідомляє видання The Athletic. Даний пункт в угоді міг стати однією з причин, чому Месут відмовився покидати команду в літнє трансферне вікно.
Нагадаємо, Озіл не потрапив в заявку Арсенала на Лігу Європи, а на поле не виходить з березня цього року, хоча жодних поважних причин для цього немає. Німець залишається одним з найбільш високооплачуваних гравців команди з космічними 380 тисячами фунтів на тиждень.
Месут виступає за Арсенал з 2013 року – з "канонірами" він по чотири рази завойовував Кубок і Суперкубок Англії.
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