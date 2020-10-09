Після того, як Арсенал не включив Озіла у командну заявку на Лігу Європи, німець вирішив покинути клуб.

Артета продовжує показово принижувати Озіла – чемпіон світу не потрапив до заявки Арсенала на Лігу Європи

За інформацією Daily Mail, хавбека не зупинить втрата 13 млн євро, які він мав отримати до кінця терміну угоди. Сторони продовжують вести перемовини, проте ще не дійшли згоди.

Нагадаємо, плеймейкер з березня не виходив на поле у футболці Арсенала, хоча жодних поважних причин для цього немає. Німець залишається одним з найбільш високооплачуваних гравців команди з космічними 380 тисячами фунтів на тиждень.

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