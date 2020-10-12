Озил получил от Арсенала почти 9 млн евро бонусов за лояльность
Немецкий легионер лондонского клуба Месут Озил продолжает опустошать клубный кошелек сидя на скамейке.
Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил получил от своего клуба немалую сумму, предусмотренную условиями договора.
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В конце сентября "канониры" выплатили 31-летнему футболисту бонус за лояльность, который составил более 8,8 млн евро, сообщает издание The Athletic. Данный пункт в соглашении мог стать одной из причин, почему Месут отказался покидать команду в летнее трансферное окно.
Напомним, Озил не попал в заявку Арсенала на Лигу Европы, а на поле не выходит с марта этого года, хотя никаких уважительных причин для этого нет. Немец остается одним из самых высокооплачиваемых игроков команды с космическими 380 тысячами фунтов в неделю.
Месут выступает за Арсенал с 2013 года – с "канонирами" он по четыре раза завоевывал Кубок и Суперкубок Англии.
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