Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил получил от своего клуба немалую сумму, предусмотренную условиями договора.

Озил хочет покинуть Арсенал – немец готов распрощаться с огромной суммой

В конце сентября "канониры" выплатили 31-летнему футболисту бонус за лояльность, который составил более 8,8 млн евро, сообщает издание The Athletic. Данный пункт в соглашении мог стать одной из причин, почему Месут отказался покидать команду в летнее трансферное окно.

Напомним, Озил не попал в заявку Арсенала на Лигу Европы, а на поле не выходит с марта этого года, хотя никаких уважительных причин для этого нет. Немец остается одним из самых высокооплачиваемых игроков команды с космическими 380 тысячами фунтов в неделю.

Месут выступает за Арсенал с 2013 года – с "канонирами" он по четыре раза завоевывал Кубок и Суперкубок Англии.

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