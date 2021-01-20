З'явилися нові подробиці у сазі з переходом півзахисника Месута Озіла з лондонського Арсенала до стамбульського Фенербахче.

Затримка з офіційним підтвердженням трансферу пов'язана з COVID-19, повідомляє Sky Sports.

Озіл підтвердив перехід у Фенербахче

Озіл перебуває на карантині в Стамбулі з минулої неділі через вимоги національного протоколу боротьби з коронавірусом. Із самоізоляції хавбек повинен вийти в п'ятницю. Тоді ж він пройде медогляд і завершить перехід. Натомість про розірвання контракту зі скандальним німцем Арсенал може оголосити вже 20 січня.

Нагадаємо, що Месут Озіл востаннє виходив на поле в офіційному матчі ще 7 березня.

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