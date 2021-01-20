Появились новые подробности в саге с переходом полузащитника Месута Озила из лондонского Арсенала в стамбульский Фенербахче.

Задержка с официальным подтверждением трансфера связана с COVID-19, сообщает Sky Sports.

Озил подтвердил переход в Фенербахче

Озил пребывает на карантине в Стамбуле с минувшего воскресенья из-за требований национального протокола борьбы с коронавирусом. Из самоизоляции хавбек должен выйти в пятницу. Тогда же он пройдет медосмотр и завершит переход. Тем временем о расторжении контракта со скандальным немцем Арсенал может объявить уже 20 января.

Напомним, что Месут Озил в последний раз выходил на поле в официальном матче еще 7 марта.

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