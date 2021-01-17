Озіл підтвердив перехід у Фенербахче
Півзахисник Арсенала Месут Озіл продовжить кар'єру в Туреччині.
Опальна зірка "канонірів" підтвердив перехід у Фенербахче і вже "пофарбував" акаунти своїх соцмереж у кольори турецького гранда.
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"Я дуже щасливий, дуже схвильований. Бог дозволив мені носити майку Фенербахче. Я буду носити її з гордістю і віддам все для команди", – цитує Озіла Кicker.
Нагадаємо, 7,5 років тому Арсенал придбав німця у Реала за 47 млн євро. Хавбек провів за "канонірів" 254 матчі, відзначився 44 голами та 77 асистами. У поточному сезоні Озіл не потрапив до заявки команди на жоден з турнірів, тому кілька місяців перебуває без ігрової практики.
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