Важлива перемога Луніна і Ко у відеоогляді матчу Ов'єдо – Лас-Пальмас

Ов'єдо переміг Лас-Пальмас (2:1) у 39-му турі Сегунди. Дивіться відео голів та огляд матчу Ов'єдо – Лас-Пальмас.

Чемпіонат Іспанії, Сегунда. 39 тур

Ов'єдо – Лас-Пальмас – 2:1

Голи: Ортуньйо, 37, Сангальї, 50 – Кастро, 68

Команда Андрія Луніна здобула важливу перемогу з точки зору боротьби за виживання. Три очки підопічним Зіганди принесли влучні удари Ортуньйо та Сангальї. Перший зумів проштовхнути м'яч повз голкіпера, а другий вдало зіграв на добиванні.

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У другому таймі гості скоротили відставання, але на більше Лас-Пальмас не спромігся. Астурійці відірвалися від зони вильоту на 2 очки.

Андрій Лунін провів посередній матч. В моменті з пропущеним голом шансів в українця майже не було, а загалом протягом поєдинку Лунін здійснив 3 сейви. 6.6 від Sofa Score – другий найнижчий бал у складі Ов'єдо.