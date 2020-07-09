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Важная победа Лунина и Ко в видеообзоре матча Овьедо – Лас-Пальмас

10:35 - Читати українською
Важная победа Лунина и Ко в видеообзоре матча Овьедо – Лас-Пальмас
Овьедо – Лас-Пальмас – видео голов и обзор матча 8 июля 2020

Овьедо победил Лас-Пальмас (2:1) в 39-м туре Сегунды. Смотрите видео голов и обзор матча Овьедо – Лас-Пальмас.

Чемпионат Испании, Сегунда. 39 тур

Овьедо – Лас-Пальмас – 2:1

Голы: Ортуньо, 37, Сангальи, 50 – Кастро, 68

Команда Андрея Лунина одержала важную победу с точки зрения борьбы за выживание. Три очка подопечным Зиганды принесли точные удары Ортуньо и Сангальи. Первый сумел протолкнуть мяч мимо голкипера, а второй удачно сыграл на добивании.

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Во втором тайме гости сократили отставание, но на большее Лас-Пальмас не хватило. Астурийцы оторвались от зоны вылета на 2 очка.

Андрей Лунин провел посредственный матч. В моменте с пропущенным голом шансов у украинца почти не было, а в целом за поединок Лунин совершил 3 сейва. 6.6 от Sofa Score – второй самый низкий балл в составе Овьедо.

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Испания Видеоновости Украинцы за рубежом Сегунда Лас-Пальмас Лас-Пальмас Овьедо Овьедо Андрей Андрей Лунин
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