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Альбасете покинув зону вильоту – Зозуля взяв участь у переможному матчі

17 червня 23:24 - Читать на русском
Альбасете покинув зону вильоту – Зозуля взяв участь у переможному матчі
Естремадура – Альбасете / Фото ФК Альбасете

Битва аутсайдерів відбулась в рамках 33-го туру другого за силою дивізіону Іспанії.

Сегунда, 33-й тур

Естремадура – Альбасете – 0:1

Гол: Майкель, 45+2

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Господарі виглядали дещо краще за суперника у першій половині зустрічі, але саме гостям вдалось відкрити рахунок перед свистком на перерву.

У другому таймі гравці Альбасете зуміли втримати мінімальну перевагу та завоювати потрібні три очки. На 51-й хвилині матчу у складі гостей з'явився український форвард Роман Зозуля, але результативними діями не відзначався.

Перемога дозволила Альбасете покинути зону вильоту та піднятись на 17-ту сходинку. Естремадура залишилась на 19-му місці.

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Теги
Українці за кордоном Роман Роман Зозуля Іспанія Сегунда Естремадура Естремадура Альбасете Альбасете
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