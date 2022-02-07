"Директор з футболу Марк Овермарс негайно покидає Аякс. Він ухвалив це рішення після обговорень із наглядовою радою та генеральним директором Едвіном ван дер Саром. Серія недоречних повідомлень кільком колегам-жінкам стала причиною його рішення", – йдеться у заяві амстердамців на офіційному сайті.

48-річний нідерландець одразу ж особисто попросив вибачення за цей скандал: "Мені соромно. На жаль, я не усвідомлював, що перейшов межі з цим, але днями це усвідомив. Раптом відчув величезний тиск. Я перепрошую. Людину моєї посади така поведінка не може виправдати, тепер я теж це розумію. Але надто пізно. Я не бачу іншого виходу, як піти. Це також серйозно впливає на мою особисту репутацію. Ось чому я прошу всіх дати мені спокій".

Овермарса призначили на посаду спортивного директора "Божих синів" ще влітку 2012-го, до цього він грав за Аякс, Барселону, Арсенал та інші клуби. Голова наглядової ради Лін Мейджаард на прощання назвав Марка найкращим спортдиром за весь час існування клубу.

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