ФІФА поки не отримувала скарг щодо громадянства Мораєса

ФІФА поки що не отримувала ніяких скарг щодо можливих порушень при отриманні форвардом Шахтаря та збірної України Жуніором Мораєсом українського громадянства.

Про це повідомили Футбол 24 у прес-службі організації, відповідаючи на питання, чи отримувала вже ФІФА скаргу від Португальської футбольної федерації у зв'язку з ситуацією щодо громадянства Мораєса.

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"Поки що з ФІФА ніхто не контактував щодо питання, яке вказане у вашому запиті", – зазначили у прес-службі ФІФА.

Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Португалії вважає, що натуралізація форварда Жуніора Мораєса у збірну України відбулася з порушенням і направить відповідне звернення у ФІФА.

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Пізніше президент Федерації футболу Люксембургу повідомив, що його організація теж має намір подати подібну скаргу.