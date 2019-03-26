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ФІФА поки не отримувала скарг щодо громадянства Мораєса

19:18 483 Читать на русском
ФІФА поки не отримувала скарг щодо громадянства Мораєса
Збірна України / фото: ФФУ

ФІФА поки що не отримувала ніяких скарг щодо можливих порушень при отриманні форвардом Шахтаря та збірної України Жуніором Мораєсом українського громадянства.

34’ Давід Тюрпель
 
Віктор Циганков 39’
Жерсон Родрігес 93’

Про це повідомили Футбол 24 у прес-службі організації, відповідаючи на питання, чи отримувала вже ФІФА скаргу від Португальської футбольної федерації у зв'язку з ситуацією щодо громадянства Мораєса.

Федерація футболу Португалії вважає, що Мораєс натуралізований з порушенням – Україні може загрожувати покарання

"Поки що з ФІФА ніхто не контактував щодо питання, яке вказане у вашому запиті", – зазначили у прес-службі ФІФА.

Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Португалії вважає, що натуралізація форварда Жуніора Мораєса у збірну України відбулася з порушенням і направить відповідне звернення у ФІФА.

Люксембург теж вимагає зарахувати Україні технічну поразку через участь у матчі Мораєса

Пізніше президент Федерації футболу Люксембургу повідомив, що його організація теж має намір подати подібну скаргу.

Джерело: Футбол 24
Теги
Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Португалія Португалія Україна Україна Люксембург Люксембург Ігор Циганик Збірна України Євро-2020 Люксембург - Україна
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