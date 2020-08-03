Остап Маркевич официально возглавил Мариуполь

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин представил Остапа Маркевича в статусе главного тренера команды, сообщает официальный сайт азовцев.

Остап Маркевич провел первую тренировку в Мариуполе до своего официального назначения, – СМИ

Отмечается, что соглашение со специалистом рассчитано на 1 год. Добавим, что Мариуполь остался без тренера после ухода Александра Бабича.

К слову, последним местом работы Остапа Маркевича был Черноморец, который он покинул несколько месяцев назад. Также он имеет опыт работы в Агробизнесе и молодежке Вильярреала.

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