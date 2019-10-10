Маркевич заступився за свого сина після звільнення з Агробізнесу та звинуватив у всьому президента клубу

Мирон Маркевич прокоментував звільнення свого сина Остапа з посади головного тренера Агробізнесу.

"Вчинив він правильно, захистив футболістів. Провів хорошу роботу, ті, хто розуміє футбол, бачать, що команда стала грати інакше. Їздив на кілька матчів, сам стиль гри сподобався.

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Єдина його вимога була, щоб президент не вбігав в перерві, після гри в роздягальню. Він повинен навпаки футболістів підтримати.

Можна по-різному говорити з футболістами, але коли ти їх опускаєш нижче плінтуса при тренері, то кожен тренер, що поважає себе, такого не допустить. Якщо людина платить гроші і думає, що може говорити будь-що всім подряд – це може його трохи струснути, бо так поводити себе не можна. Я б на його місці вчинив би так само", – сказав Маркевич в ефірі радіо Голос Свободи.

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Нагадаємо, напередодні Агробізнес оголосив про припинення співпраці з Остапом Маркевичем. Після 12-ти турів Першої Ліги Агробізнес перебуває на 7-й сходинці з 22-ма очками.

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