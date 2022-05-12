Журналіст Ігор Циганик заявив, що новий сезон в чемпіонаті України може розпочатись за межами нашої держави.

"Наскільки я розумію, керівництво УАФ все-таки дослухалось до слів громадськості, і зараз розглядається варіант зіграти осінню частину чемпіонату за кордоном.

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Не можу сказати, що це остаточне рішення, але вже створюється робоча група, яка буде опрацьовувати цей варіант.

Визріває думка звернутися до клубів, які беруть участь у єврокубках, щоб вони зі своїх бонусів оплатили організацію цього чемпіонату. Також є думка спробувати організувати канал УПЛ і продати права на трансляції. Я переконаний, що це можливо", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, сезон 2021/22 не вдалось дограти через початок повномасштабної війни на території України.

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