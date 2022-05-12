"У нас запланована очна зустріч на 27 травня, на яку запрошені усі клуби УПЛ та клуби, які претендують на підвищення у класі, а також керівництво УАФ та ПФЛ. На цих зборах ми обговоримо всі можливі варіанти подальшого розвитку подій.

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Щодо чемпіонату U-19, то більшість клубів підтримала пропозицію Руха, щоб провести матчі у Польщі. Пропозицію львівського клубу підтримали Інгулець та Колос. Це рішення було направлено до Виконкому УАФ для остаточного затвердження. Після отримання рішення Виконкому ми остаточно узгодимо всі організаційні моменти з Рухом", – сказав Дикий у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Рух налаштований поборотися за путівку в Юнацьку лігу УЄФА 2022/23. "Жовто-чорні" за втраченими очками є лідерами чемпіонату U-19, тому ініціюють догравання своїх трьох пропущених поєдинків у Польщі. Суперниками львів'ян мали стати Інгулець, СК Дніпро-1 та Колос. Наразі не погоджуються дограти юнацьку першість лише дніпряни.

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