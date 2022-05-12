Рух зможе поборотися за Юнацьку лігу УЄФА – два клуби дали принципову згоду
Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про ситуацію щодо дограшу юнацької першості.
"У нас запланована очна зустріч на 27 травня, на яку запрошені усі клуби УПЛ та клуби, які претендують на підвищення у класі, а також керівництво УАФ та ПФЛ. На цих зборах ми обговоримо всі можливі варіанти подальшого розвитку подій.
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Щодо чемпіонату U-19, то більшість клубів підтримала пропозицію Руха, щоб провести матчі у Польщі. Пропозицію львівського клубу підтримали Інгулець та Колос. Це рішення було направлено до Виконкому УАФ для остаточного затвердження. Після отримання рішення Виконкому ми остаточно узгодимо всі організаційні моменти з Рухом", – сказав Дикий у коментарі FanDay.
Нагадаємо, Рух налаштований поборотися за путівку в Юнацьку лігу УЄФА 2022/23. "Жовто-чорні" за втраченими очками є лідерами чемпіонату U-19, тому ініціюють догравання своїх трьох пропущених поєдинків у Польщі. Суперниками львів'ян мали стати Інгулець, СК Дніпро-1 та Колос. Наразі не погоджуються дограти юнацьку першість лише дніпряни.
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