Журналист Игорь Цыганык заявил, что новый сезон в чемпионате Украины может начаться за пределами нашего государства.

"Насколько я понимаю, руководство УАФ все-таки прислушалось к словам общественности, и сейчас рассматривается вариант сыграть осеннюю часть чемпионата за рубежом.

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Не могу сказать, что это окончательное решение, но создается рабочая группа, которая будет прорабатывать этот вариант.

Вызревает мнение обратиться в клубы, участвующие в еврокубках, чтобы они со своих бонусов оплатили организацию этого чемпионата. Также есть мысль попытаться организовать канал УПЛ и продать права на трансляции. Я убежден, что это возможно", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, сезон 2021/22 не удалось доиграть из-за начала полномасштабной войны на территории Украины.

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