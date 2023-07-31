Саудівська Аравія продовжує розкидатися грошима заради того, щоб залучити найкращих європейських гравців до свого чемпіонату. Черговою "жертвою" став форвард Наполі Віктор Осімхен.

Наполі не продав Осімхена саудівцям за 130 млн євро – Де Лаурентіс чекає другу найбільшу суму в історії футболу

Ауреліо Де Лаурентіс вже відхилив кілька пропозицій щодо свого лідера, однак саудівці не збираються здаватися. Аль-Хілаль запропонував Наполі 140 мільйонів євро, а Осімхену пообіцяли зарплатню у розмірі 1 мільйона фунтів на тиждень. Згідно з інформацією Sky Sports, агент гравця та президент Наполі зустрічалися щодо продовження контракту, але обидві сторони не дійшли згоди.

Нагадаємо, що Віктор Осімхен в сезоні 2022/23 став справжнім лідером неаполітанців. Забивши 26 голів в 32 матчах Серії А, нігерієць допоміг здобути Наполі перше Скудетто за 30 років.

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