Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс дуже високо цінує свою зірку Віктора Осімхена.

Чемпіони Італії відхилили пропозицію Аль-Хіляля на 130 млн євро, поідомляє TMW з посиланням на Il Mattino.

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Бос партенопейців Де Лаурентіс ще кілька тижнів тому сказав, що чекає за Осімхена щонайменше 200 млн євро. Якби хтось наважився заплатити такі гроші, то нігерієць став би другим найдорожчим гравцем в історії футболу після Неймара (222 млн). Бомбардира Наполі пов'язували з МЮ та ПСЖ, однак навряд вони зроблять пропозицію навіть на рівні Аль-Хіляля.

Осімхен в минулому сезоні забив 26 голів в 32 матчах за Наполі. У підсумку він став найкращим бомбардиром Серії А та допоміг своєму клубу виграти перше чемпіонство за 33 роки.

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