Нігерійському форварду Віктору Осімхену дали зрозуміти, що він повинен зберігати субординацію в Наполі.

Наполі не зумів переграти Болонью, а Осімхен не реалізував пенальті. Наприкінці матчу Руді Гарсія замінив нігерійця на Сімеоне. Віктор йшов з поля злим і грубо висловив претензію тренеру: "Чому не у два форварди?"

Осімхен після незабитого пенальті ще й накинувся на тренера Наполі

Осімхена можуть оштрафувати за таку зухвалість, повідомляє Il Mattino. Поки клуб вирішує, що робити, в роздягальні вже провели виховну роботу. Капітан команди Ді Лоренцо жорстко пояснив нападнику, як той повинен поводитися.

Наполі в минулому сезоні став чемпіоном Італії, а Осімхен – найкращим бомбардиром Серії А з 26 голами. У новому чемпіонаті Віктор відзначився трьома результативними ударами.